Чиновника обладминистрации с COVID-19 увезли на «скорой»

Его коллеги якобы жаловались, что их не отпускают домой, несмотря на плохое самочувствие.

Сотрудник управления промышленности и торговли администрации Орловской области заразился COVID-19. Он вышел на работу после отпуска, а через два дня почувствовал себя плохо. Но в больницу его отвезли только через неделю высокой температуры, когда мужчина стал уже задыхаться.

Как рассказали «Истоки», заболевшего чиновника доставили в городскую больницу им. Семашко. По словам главы профильного департамента Геннадия Парахина, это произошло еще 4 июня. При этом, по данным СМИ, коллеги заболевшего, которые с ним контактировали, жаловались, что их не тестируют на коронавирус. Парахин рассказал об одном протестированном сотруднике. Он сидел в одном кабинете с заболевшим, теперь его отправили на самоизоляцию.

Проверять других коллег заболевшего, по уверению главы департамента, не требуется. Тестируют тех, кто был в прямом контакте с больным в последнюю неделю перед заболеванием. Парахин заявил СМИ, что и сам 4 июня был под подозрением, но у него коронавирус не подтвердился. По информации «Истоков», сотрудники управления, расположенного на набережной Дубровинского, жаловались, что их не отпускают домой, несмотря на плохое самочувствие.

Как уже писал «Орелград», ранее стало известно о коронавирусе у двух замов губернатора Клычкова – заболели Валентина Нордстрем и недавно приехавший из Липецка Игорь Тиньков. Также сообщалось о заболевании среди нескольких рядовых сотрудников областной администрации.

Всего по состоянию на утро 16 июня коронавирусом заразились 3791 орловец (+110 за сутки), выздоровели 1783 человека (+81 за сутки), количество летальных исходов выросло до 39.

ИА «Орелград»