Клычков велел пустить с молотка охотничьи угодья

На аукцион выставят угодья в Залегощенском районе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в Залегощенском районе сроком на 49 лет. Границы этих угодий детально описаны в губернаторском распоряжении. Организатором торгов станет областной департамент надзорной и контрольной деятельности.

Как следует из документа, решение принято «в целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство». Впрочем, бюджет на этом много не заработает. Клычков установил начальную цену предмета аукциона (право на заключение охотхозяйственного соглашения) в размере 10 470 рублей. Добавим, что общая площадь выставляемых на аукцион угодий составляет 13 480 га.

Также губернатор установил так называемые существенные условия охотхозяйственного соглашения. Охотпользователь, например, получит право собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них. Он сможет выдавать гражданам разрешения на охоту в пределах установленных квот, нормативов и норм.

Ему будет разрешено вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в результате охоты, продавать произведенные продукцию и изделия, а также создавать в лесу объекты охотничьей инфраструктуры – построить охотничий домик, например.

Будут у охотпользователя и обязанности. В частности, он должен будет вести производственный охотничий контроль и «использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными».

ИА «Орелград»