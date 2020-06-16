Клычков заговорил о новых послаблениях на фоне скачка больных COVID-19

В правительстве региона готовы поэтапно снимать ограничения из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Андрей Клычков поручил к 17 июня подготовить календарь открытия предприятий и организаций, деятельность которых приостановлена в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Речь идет о торговых центрах, предприятиях общепита, фитнес-центрах, банях, саунах, библиотеках, музеях и т.д. При этом ограничения в июле сохранятся на проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий.

Вместе с тем, согласно статистике, последнее время ежесуточный прирост выявленных больных коронавирусом в Орловской области стабильно держится в районе сотни.

По состоянию на утро 15 июня число заразившихся в регионе составило 3681, 1702 человека выздоровели, 36 умерли.

Напомним, на 1 июля назначено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, главной из которых является обнуление президентских сроков Владимира Путина до 2036 года.

ИА «Орелград»