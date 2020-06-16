Клычков заговорил о новых послаблениях на фоне скачка больных COVID-19

16.6.2020 | 9:33 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

В правительстве региона готовы поэтапно снимать ограничения из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Андрей Клычков поручил к 17 июня подготовить календарь открытия предприятий и организаций, деятельность которых приостановлена в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Речь идет о торговых центрах, предприятиях общепита, фитнес-центрах, банях, саунах, библиотеках, музеях и т.д. При этом ограничения в июле сохранятся на проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий.

Вместе с тем, согласно статистике, последнее время ежесуточный прирост выявленных больных коронавирусом в Орловской области стабильно держится в районе сотни.
По состоянию на утро 15 июня число заразившихся в регионе составило 3681, 1702 человека выздоровели, 36 умерли.

Напомним, на 1 июля назначено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, главной из которых является обнуление президентских сроков Владимира Путина до 2036 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования