Орловец поработал на государство и избавился от долгов

Житель Дмитровска погасил долги после того, как был наказан.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, житель Дмитровска погасил долг по алиментам, который накопился у него перед собственным ребенком. Он заплатил сразу 40 тысяч рублей, хотя до этого всячески уклонялся от исполнения этой обязанности.

В службе судебных приставов считают, что задуматься его заставило назначенное ему наказание. Дело в том, что мужчина на протяжении нескольких месяцев не платил алименты, а в беседах с приставами просто ссылался на отсутствие денег и имущества.

В конце концов, на него завели административное дело по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Протокол был рассмотрен мировым судьей, который наказал нарушителя 20 часами обязательных работ.

Поработав на государство и отбыв наказание полностью, мужчина изменил свой взгляд на жизнь. Он довольно оперативно нашел требуемую сумму и погасил задолженность.

ИА «Орелград»