Остановки «расскажут» орловцам о знаменитых земляках

16.6.2020 | 9:36 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

На остановках общественного транспорта в Орле появятся новые «культурные» билборды.

Фонд «Культурное движение» подготовил новую серию информационных планшетов для размещения на остановках общественного транспорта в Орле. Они будут рассказывать о людях, прославивших Орловщину, рассказали в городской администрации.

Несколько лет назад некоторые остановки в центре города были украшены билбордами с фотографиями исторических зданий Орла и краткой справкой о них. Авторы проекта хотели сделать их культурной альтернативой гастрольным афишам. 3D-изображения архитектурных памятников города и факты, связанные с историей зданий, тогда вызвали большой интерес у жителей и гостей Орла, отмечают в горадминистрации. Это была первая часть проекта фонда «Культурное движение», одним из инициаторов создания которого был тогдашний мэр Орла Сергей Ступин. Сооснователем фонда стала вице-президент международной ассоциации «Союз дизайнеров» Елена Шаренкова, в состав членов попечительского совета фонда вошла журналист Ирина Никишонкова. В 2014 году они презентовали пять оригинальных проектов, направленных на укрепление имиджа Орла как третьей литературной столицы.

— Проект «Орел — место рождения гениев» продолжает программу «Город, я тебя знаю», — пояснили в пресс-службе городской администрации. — Цель программы — сделать информацию о достопримечательностях Орла и знаменитых земляках частью городского пространства. Этап «Орел — место рождения гениев» связан с именами великих людей, которых можно считать орловцами либо по праву рождения, либо по формированию личности и таланта, пришедшегося на период жизни в нашем регионе.

Новые информационные баннеры расскажут о 10 великих людях: гистологе и физиологе А.И. Бабухине, военачальнике и государственном деятеле А.П. Ермолове, артистке Г.Н. Федотовой, флористе и геоботанике В.Н. Хитрово и других.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования