Остановки «расскажут» орловцам о знаменитых земляках

На остановках общественного транспорта в Орле появятся новые «культурные» билборды.

Фонд «Культурное движение» подготовил новую серию информационных планшетов для размещения на остановках общественного транспорта в Орле. Они будут рассказывать о людях, прославивших Орловщину, рассказали в городской администрации.

Несколько лет назад некоторые остановки в центре города были украшены билбордами с фотографиями исторических зданий Орла и краткой справкой о них. Авторы проекта хотели сделать их культурной альтернативой гастрольным афишам. 3D-изображения архитектурных памятников города и факты, связанные с историей зданий, тогда вызвали большой интерес у жителей и гостей Орла, отмечают в горадминистрации. Это была первая часть проекта фонда «Культурное движение», одним из инициаторов создания которого был тогдашний мэр Орла Сергей Ступин. Сооснователем фонда стала вице-президент международной ассоциации «Союз дизайнеров» Елена Шаренкова, в состав членов попечительского совета фонда вошла журналист Ирина Никишонкова. В 2014 году они презентовали пять оригинальных проектов, направленных на укрепление имиджа Орла как третьей литературной столицы.

— Проект «Орел — место рождения гениев» продолжает программу «Город, я тебя знаю», — пояснили в пресс-службе городской администрации. — Цель программы — сделать информацию о достопримечательностях Орла и знаменитых земляках частью городского пространства. Этап «Орел — место рождения гениев» связан с именами великих людей, которых можно считать орловцами либо по праву рождения, либо по формированию личности и таланта, пришедшегося на период жизни в нашем регионе.

Новые информационные баннеры расскажут о 10 великих людях: гистологе и физиологе А.И. Бабухине, военачальнике и государственном деятеле А.П. Ермолове, артистке Г.Н. Федотовой, флористе и геоботанике В.Н. Хитрово и других.

ИА «Орелград»