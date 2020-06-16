Отключение света не помешает орловцам проголосовать по Конституции

В регионе подготовка к голосованию вступила в завершающую фазу.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в регионе стартовало обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В простонародье они более известны как «электронные урны». Их планируется использовать 1 июля при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

По данным облизбиркома, КОИБы будут установлены на 66 участках для голосования в Орле, Ливнах и Мценске. На случай непредвиденного отключения электроэнергии эти комплексы оснащены встроенными батареями, позволяющими работать в автономном режиме без электричества не менее часа.

«В день голосования с использованием КОИБ-2017 будут осуществлены автоматизированный прием и обработка бюллетеней для голосования, подсчет голосов участников голосования, проверка контрольных и иных (логических и математических) соотношений данных, внесенных в протокол, печать протоколов участковой комиссии об итогах голосования и запись результатов голосования, в том числе на внешний носитель информации», — уточнили в облизбиркоме.

Кстати, Избирательная комиссия уже приняла от типографии «Труд» изготовленный ею тираж бюллетеней для голосования по Конституции. Всего их было изготовлено 626 849 штук, в том числе 143 242 для голосования с использованием КОИБ.

Что касается обучающего курса, то его слушателями стали 132 члена участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, которые были назначены операторами «электронных урн».

«Каждый оператор, помимо теоретических знаний, овладеет навыками работы с КОИБ на практических занятиях, для этого в учебном классе оборудовано 14 рабочих мест, — поведали в облизбиркоме. — При проведении обучения будут соблюдены все меры по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ИА «Орелград»