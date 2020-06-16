Под Орлом столкнулись и вспыхнули два грузовика

16.6.2020 | 9:56 Новости, Происшествия

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Водителя одного из них пришлось госпитализировать.

Ночью 15 июня под Орлом «Газель» врезалась в стоящую на обочине фуру. Как пояснили в УГИБДД, авария произошла около 02.00 на 454 километре трассы М-2 Крым.

51-летний водитель «Газели» ехал от Орла в сторону Курска. В какой-то момент он оказался на обочине, где стоял MAN с полуприцепом. От удара «Газель» вспыхнула. Судя по фото с места происшествия, огонь перекинулся и на полуприцеп.

По информации пресс-службы ведомства, водителя «Газели» с травмами госпитализировали в БУЗ «Фатежская ЦРБ» Курской области.

ИА «Орелград»

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