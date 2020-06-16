Под Орлом юный мотоциклист сбил ровесника

Водитель управлял двухколесным транспортным средством без прав.

Поздно вечером 15 июня в селе Русский Брод Верховского района произошло ДТП с двумя подростками. 16-летний парень в 23.45 ехал на мотоцикле «Сова» по улице Кооперативной и в районе дома №64 сбил 15-летнего прохожего.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в Ливенскую ЦРБ. Водитель мотоцикла управлял незарегистрированным транспортным средством, не имея права на управление и без шлема, уточнили в пресс-службе УГИБДД.

ИА «Орелград»