В Орле новую Конституцию оценят заключенные под стражу

В «режимном» ведомстве готовятся к всероссийскому голосованию.

В управлении ФСИН России по Орловской области создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, голосование по данному вопросу должно состояться 1 июля 2020 года. Часть тех людей, которые находятся под надзором, обладают избирательным правом. Например, высказать свое мнение вправе те, кто в день голосования будет находиться в следственном изоляторе.

Кроме того, напоминают в УФСИН, избирательным правом обладают граждане, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещений для голосования, и состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

«В настоящее время сотрудниками УИС области проводится работа по информированию граждан, заключенных под стражу и состоящих на учете в УИИ, об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования», — подчеркнули в УФСИН.

ИА «Орелград»