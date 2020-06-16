В Орле объяснили рост безработицы в 3 раза

Облсовет заслушал доклад о состоянии на рынке труда.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на заседании профильного комитета депутаты заслушали информацию главы областного управления труда и занятости Александра Сотникова. Согласно озвученным данным, уровень регистрируемой безработицы в регионе вырос до 3,2 процента. До пандемии коронавируса он составлял 0,9 процента численности рабочей силы. По состоянию на 15 июня текущего года в Орловской области официально в качестве безработных зарегистрировано 11 052 человека.

«Александр Сергеевич отметил, что был проведен анализ происходящего и сделаны выводы, что большая часть из появившихся безработных — это те люди, которые трудились в теневом секторе, — пояснили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов. — Резкий рост численности безработных произошел единожды. В апреле ежедневный прирост составлял порядка 150 человек. Далее цифры значительно уменьшились и стабилизировались».

Были озвучены и косвенные причины резкого роста безработицы. Например, орловские специалисты считают, что не последнюю роль сыграло решение федеральных властей об увеличении размера пособия по безработице до величины МРОТ. При этом порядок подачи заявления, регистрации в статусе безработного и оформления пособия был значительно упрощен. Все это можно сделать прямо из дома, в дистанционном режиме. Вероятно, и это сыграло свою роль.

Была приведена и такая статистика. С 1 апреля по 8 июня безработными были признаны 8 902 орловца. Подсчитано, что 4 129 из них потеряли работу после 1 марта 2020 года, то есть после начала пандемии. Еще 2 793 человека не работали более года, либо ранее вообще не работали, а 1 980 человек потеряли работу в период с 1 апреля 2019 года по 1 марта 2020 года.

ИА «Орелград»