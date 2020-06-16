В Орле отсутствие психиатрических освидетельствований сочли нарушением

16.6.2020 | 16:14 Новости, Общество

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«Орловскую Ниву» упрекнули в необычном нарушении ТК РФ.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала краткий отчет о плановой проверке, проведенной в отношении акционерного общества «Агропромышленный комплекс «Орловская Нива». Сообщается, что в результате были выявлены нарушения трудового законодательства. Некоторые из них выглядят довольно экзотично.

Так, сообщается, что «работники, входящие в перечень для прохождения обязательных психиатрических освидетельствований, не прошли обязательные психиатрические освидетельствования». Кроме того, «работники допускались к работе без прохождения в установленном порядке медицинского осмотра».

«Графики отпусков работодателем на 2019 и 2020 год были составлены без согласования с работниками, — сообщает Госинспекция труда. — В трудовых договорах работников не были указаны условия труда на рабочем месте, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда».

Итогом проверки стала выдача предписания об устранении нарушений. Кроме того, сама организация и ее ответственный работник были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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