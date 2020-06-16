В Орле растет число наказанных за поход в магазин без маски

Облсуд обобщил наметившуюся административную практику.

Пресс-служба Орловского облсуда обнародовала краткую версию обобщенной практики рассмотрения административных дел, связанных с нарушением так называемого «масочного» режима. Судя по всему, их количество постепенно растет.

Напомним, что ограничения были введены указом губернатора №156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно действующей версии этого документа, граждане обязаны использовать при посещении объектов розничной торговли средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы и другое.

«В городе Орле и в районах области судами к административной ответственности привлекаются посетители магазинов, которые пришли за покупками без средств индивидуальной защиты, — сообщила пресс-служба облсуда. — К примеру, 3 июня Советским районным судом было рассмотрено два дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)».

Уточняется, что в обоих случаях горожан привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. Было установлено, что они не использовали маски «при входе, нахождении и передвижении в торговом центре «Атолл».

Облсуд отметил работу Новосильского районного суда, который в июне вынес постановления уже по пяти аналогичным делам. В результате к ответственности были привлечены пять человек.

«Наиболее распространенным видом правонарушения явилось нахождение граждан в магазинах без средств индивидуальной защиты органов дыхания, — отметили в облсуде. — Как правило, в таких случаях суды области назначали наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере одной тысячи рублей».

ИА «Орелград»