В Орле самая высокая зарплата в 3 раза превзошла самую низкую

Обнародованы официальные данные об уровне зарплат.

В Орловской области самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-марта 2020 года сохранился в организациях финансовой и страховой сферы и составил 47,3 тысячи рублей. Это в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень, который составляет 29,7 тысячи рублей. Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области.

Самая низкая среднемесячная заработная плата указана у работников почтовой связи и курьерской деятельности – 16,6 тысячи рублей в месяц, или 55,9 процента от среднеобластного уровня. Таким образом, самые высокооплачиваемые работники зарабатывают почти в 3 раза больше самых низкооплачиваемых.

Что касается других отраслей, то чиновники областного уровня зарабатывают в среднем по 36,2 тысячи рублей, то есть их зарплата почти на 22 процента превышает среднеобластной уровень. В реальном секторе экономики лидируют предприятия по транспортировке и хранению, которые платят своим работникам в среднем по 33,9 тысячи рублей.

Труд работников гостиниц и предприятий общественного питания оплачивается гораздо ниже. Они зарабатывают, по официальным данным, по 19,1 тысячи рублей, что составляет всего 64,3 процента от уровня среднеобластной зарплаты.

ИА «Орелград»