Доля операций по картам «Мир» на Орловщине выросла до 30%

Число выпущенных карт достигло 370 тысяч

Доля операций по банковским картам платежной системы «Мир» в Орловской области выросла до 30% по количеству и 28% по деньгам, сообщили в орловском отделении Центробанка.

В первом квартале 2020 года орловцы совершили с использованием карт «Мир» более 15 млн операций. Год к году количество выросло на 59%. Число выпущенных карт достигло 370 тысяч – за год прирост составил 38%.

«Значительная часть безналичных платежей осуществляется с использованием карт «Мир», которые принимаются во всех магазинах, оснащенных электронными терминалами для безналичной оплаты, и в интернет-магазинах», — сказал заведующий сектором платежных систем орловского отделения ЦБ Михаил Казаков.

Из-за пандемии коронавируса Центробанк продлил перевод пенсионеров на карту «Мир» до 1 октября 2020 года.

ИА «Орелград»