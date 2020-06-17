Доля операций по картам «Мир» на Орловщине выросла до 30%

17.6.2020 | 9:52 Новости, Экономика

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Число выпущенных карт достигло 370 тысяч

Доля операций по банковским картам платежной системы «Мир» в Орловской области выросла до 30% по количеству и 28% по деньгам, сообщили в орловском отделении Центробанка.

В первом квартале 2020 года орловцы совершили с использованием карт «Мир» более 15 млн операций. Год к году количество выросло на 59%. Число выпущенных карт достигло 370 тысяч – за год прирост составил 38%.

«Значительная часть безналичных платежей осуществляется с использованием карт «Мир», которые принимаются во всех магазинах, оснащенных электронными терминалами для безналичной оплаты, и в интернет-магазинах», — сказал заведующий сектором платежных систем орловского отделения ЦБ Михаил Казаков.

Из-за пандемии коронавируса Центробанк продлил перевод пенсионеров на карту «Мир» до 1 октября 2020 года.

ИА «Орелград»

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