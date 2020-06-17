Орловский суд заблокировал сайты по продаже справок

Продавцы предлагали купить документ без прохождения медосмотра

Прокуратура Новосильского района в суде добилась блокировки двух сайтов, которые торговали медицинскими справками без прохождения медосмотра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В ведомстве указали, что торговля справками противоречит федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан». А за изготовление и продажу поддельных документов можно быть наказанным по статье 327 УК РФ.

«Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»