Орловский суд заблокировал сайты по продаже справок

17.6.2020 | 9:16 Новости, Общество

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Продавцы предлагали купить документ без прохождения медосмотра

Прокуратура Новосильского района в суде добилась блокировки двух сайтов, которые торговали медицинскими справками без прохождения медосмотра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В ведомстве указали, что торговля справками противоречит федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан». А за изготовление и продажу поддельных документов можно быть наказанным по статье 327 УК РФ.

«Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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