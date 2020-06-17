Разрушающееся общежитие в Орле обследует комиссия

Жильцы дома много лет пытаются признать его аварийным.

Общежитие на Кромском шоссе, 15 в Орле обследуют на предмет аварийности. Об это сообщили в пресс-службе мэрии. Организацию проведения обследования возьмут на себя городские чиновники: в муниципальной собственности почти 45% комнат в этом доме.

Ранее в Сети появились фото разрушающегося здания: кирпичная кладка на одном из углов здания падает, внутри осыпается отделка стен. Автор поста в орловских группах в соцсетях сопроводил снимки короткой записью «Губернатор, заметь!»

Ситуацию с домом по Кромскому шоссе прокомментировала пресс-служба администрации Орла. Сотрудники управления городского хозяйства после огласки в СМИ выехали на место и визуально оценили состояние здания.

— Установлено, что с первого по третий этаж на углу здания имеют место разрушения кирпичной кладки, вероятной причиной которых является отсутствие устройства гидроизоляции в душевых комнатах. Внутри дома имеются многочисленные участки отслоений отштукатуренного и окрасочного слоев стен, потолков на лестничных клетках и в душевых комнатах, — говорится в сообщении мэрии.

Специалисты УГХ рекомендовали провести обследование дома специализированной организацией, которая будет иметь доступ к обследованию несущих конструкций.

В мэрии рассказали, что этот дом построен в 1963 году. В 2013-м его уже обследовали, подготовили ПСД на капремонт. По ценам того года он стоил почти 23 млн рублей. Но, как пояснили в администрации, ни одно из последующих собраний жильцов, которые назначали для решения вопросе о дальнейших действиях, не набрало кворума.

Также сообщается, что в 2015 году администрация заключила контракт на демонтаж нежилой части здания, которая ухудшить состояние всего дома. Но вскоре контракт расторгли, так как «собственники помещений дома №15 по Кромскому шоссе не разрешили провести эти работы».

При этом «Истоки» сообщают, что подрядчик сам, в одностороннем порядке расторг договор с мэрией, потому что чиновники не организовали отселение жильцов из здания на время опасных работ, «а рабочие не рискнули прикасаться к ветхому общежитию в присутствии людей».

Также по информации СМИ, жителя дома для признания его аварийным ранее дошли до Европейского суда. Писали и Владимиру Путину. Но письмо «спустилось» главе областного департамента, ныне подследственному Денису Блохину. Он якобы посоветовал людям «ждать капремонта или снова, в бесчисленный раз, просить мэрию признать дом аварийным».

С 2018 года общежитие по Кромскому шоссе, 15 не обслуживается никакой управляющей компанией. По программе капремонта его планируют отремонтировать в 2022 году.

ИА «Орелград»