Умерли еще 5 больных коронавирусом орловцев

17.6.2020 | 10:23 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 3858, за сутки заразились 67 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 3858, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки заразились еще 67 человек.

Резко выросло количество погибших от коронавируса. За день в регионе скончались 5 человек, общее число смертей достигло 44. Количество выздоровевших достигло 1868 (+85).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 553 301, прирост за день составил 7843 (+1,4%). С начала пандемии выздоровели 304 342 человека, 7478 скончались.

ИА «Орелград»

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