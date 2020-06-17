В Орле экс-чиновника и бывшего полицейского осудят за кражу 5 млн рублей у Альфа-банка

Схему провернули через фирму-пустышку

Бывший главный специалист отдела патриотического воспитания обладминистрации Сергей Арепьев и экс-начальник отдела уголовного розыска регионального УМВД Игорь Лычанов предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Их обвиняют в хищении денег из Альфа-банка, рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области.

Чтобы получить деньги, обвиняемые придумали схему с использованием подставной фирмы. Они использовали ее с декабря 2017 по июль 2018 года. Как рассказали в пресс-службе СК, Арепьев и Лычанов, а также безработный орловец Михаил Богуненко перерегистрировали на подставное лицо ООО «Резерв» — фирму, которая не вела никакой хозяйственной деятельности. «Резерв» начал заключать кредитные договоры с Альфа-банком, подписав предварительно договор о сотрудничестве.

Этим договором «Резерв» получил возможность заключать от имени банка договоры кредитования с теми, кто якобы хотел купить продукцию этой подставной фирмы.

«Покупателями», ничего о том не подозревая, стали 70 жителей Орловщины. Откуда подозреваемые взяли их персональные данные для составления фиктивных договоров, не сообщается. Но следователи установили, что обвиняемые оформили фиктивные кредитные договоры от имени Альфа-банка на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Эти деньги обвиняемые потратили по своему усмотрению, причинив банку ущерб в особо крупном размере уточнили в СКР. Уголовное дело экс-чиновника и полицейского уже передано в суд.

ИА «Орелград»