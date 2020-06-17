В Орловской области стартовала запись в лагеря

Подать заявление на детских отдых можно в дистанционном режиме.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), в регионе стартовала запись в детские оздоровительные лагеря. В этом году формат отдыха был изменен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Планировавшееся изначально на июнь открытие лагерей не состоялось. Проведение летней оздоровительной кампании в регионе планируется на июль-август. С перечнем организаций, которые в этом году примут детей, можно ознакомиться на сайте школа-всем.pф.

«Роспотребнадзором разработаны специальные методические рекомендации по организации работы учреждений для отдыха детей и их оздоровления в современных условиях, — пояснили в ОРЦОКО. — Соблюдение данных рекомендаций позволит обеспечить безопасность детей и сотрудников, которые будут находиться вместе с ними».

Сервис подачи заявлений в загородные оздоровительные лагеря Орловской области размещен в разделе «Загородные лагеря» на портале муниципальных услуг ИСОУ «Виртуальная школа». Отслеживать судьбу заявления можно в личном кабинете или при помощи электронной почты. Алгоритм не сложен, достаточно совершить всего несколько электронных операций.

«Напоминаем, что все возникающие вопросы помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования, — добавили в ОРЦОКО. — Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79».

ИА «Орелград»