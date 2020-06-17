Восемь детей пострадали в ДТП на территории Орла

17.6.2020 | 7:30 Новости, Происшествия

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Все пострадавшие были пассажирами в автомобилях.

В Орле сотрудники ГИБДД провели очередной профилактический рейд, в ходе которого они напомнили водителям о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В ведомстве привели такую статистику: в текущем году в Орле произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. В результате травмы получили 8 детей.

В УГИБДД пояснили, что в ходе рейдов полицейские останавливают автомобили, в которых находятся дети. Водителям напоминают, что перевозка пассажиров в возрасте до 12 лет на переднем сидении возможна только при использовании специального удерживающего устройства. А дети до 7 лет в целом должны перевозиться только в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу.

«Стражи порядка проверяют не только наличие автокресел, но и их правильную установку, ведь это является жизненно важным условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижение риска получения травм в случае ДТП», — подчеркнули в УГИБДД.

Кстати, перевозка детей без удерживающих устройств в Орле является достаточно распространенным нарушением. С начала года в областном центре за это к административной ответственности привлечено уже 320 водителей. Наказание предусмотрено статьей 12.23 КоАП РФ – это штраф в размере 3 000 рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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