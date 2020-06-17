Захоронение в Кремле будут охранять орловцы

Орловские чиновники утвердили охранное обязательство на братскую могилу.

Речь идет о памятнике истории «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками». Он расположен в деревне Кремль Шаблыкинского района, на территории Хотьковского сельского поселения. Охранное обязательство утвердило областное управление по государственной охране объектов культурного наследия.

В этой братской могиле покоятся советские воины, павшие в боях за освобождение Орловщины в 1943 году. Она включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия и считается памятником регионального значения.

Охранное обязательство не только призвано защитить ее. Оно предписывает владельцу ухаживать за памятником, ремонтировать и реставрировать его, выделяя на это денежные средства. Отметим, что подобные памятники, как правило, находятся на балансе местных администраций.

Приказом управления утверждены и требования к содержанию этого объекта. Так, предписано поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии без ухудшения физического состояния. Кроме того, запрещено проводить работы, «изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта».

Добавим, что в последнее время областные власти издали десятки подобных охранных обязательств на братские могилы советских воинов, расположенные по всему региону.

ИА «Орелград»