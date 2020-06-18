Аттракционам Городского парка разрешили работать

Их запустят, когда снимут ограничения
Аттракционы Городского парка Орла получили допуск к работе, сказала директор учреждения Анна Чистякова на заседании профильного комитета горсовета.
Из сообщения пресс-службы парламента следует, что аттракционы запустят после отмены ограничений по коронавирусу. Кроме того, парк готовится провести аукцион на право размещения торговых точек для продажи сувениров, мороженого и прохладительных напитков.
«Спецавтобаза» по ночам дезинфицирует территорию Городского парка. В условиях пандемии многие мероприятия учреждение перевело в онлайн-формат, добавила Чистякова.
Ранее предприниматели пожаловались в СМИ, что им многократно завысили плату за аренду торговых точек. Бизнесменам, которые занимаются аттракционами, отказали в заключении договоров аренды. По словам предпринимателей, администрация Орла отменила документ, в соответствии с которым Городской и Детский парки проводят аукционы. Проверку по факту обращения начала прокуратура.
Губернатор Андрей Клычков дал понять, что поддерживает это решение. По его словам, Городской и Детский парк благоустраивали не для того, чтобы в них стояли «грязные батуты» и аттракционы, после которых «из детей приходится вытаскивать занозы». По словам губернатора, бизнес должен пойти навстречу и вложиться в модернизацию развлекательных зон.
ИА «Орелград»