Аттракционам Городского парка разрешили работать

Их запустят, когда снимут ограничения

Аттракционы Городского парка Орла получили допуск к работе, сказала директор учреждения Анна Чистякова на заседании профильного комитета горсовета.

Из сообщения пресс-службы парламента следует, что аттракционы запустят после отмены ограничений по коронавирусу. Кроме того, парк готовится провести аукцион на право размещения торговых точек для продажи сувениров, мороженого и прохладительных напитков.

«Спецавтобаза» по ночам дезинфицирует территорию Городского парка. В условиях пандемии многие мероприятия учреждение перевело в онлайн-формат, добавила Чистякова.