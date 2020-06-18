Капремонт крыш в Орле может обернуться скандалом

Антимонопольная служба направила мэрии очередное предупреждение.

Орловское УФАС России направило в адрес администрации города Орла уже не первое за последнее время предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. На сей раз такие признаки антимонопольщики усмотрели в действия управления городского хозяйства и транспорта (УГХиТ). Ранее в этом году чиновники обязали ряд управляющих компаний разработать проектно-сметную документацию (ПСД) по ремонту крыш многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план 2020 года.

Хронология, судя по документу УФАС, такова. В начале февраля УГХиТ разослало руководителям УК письмо с просьбой обеспечить явку своих представителей на заседание межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов.

К нему была приложена таблица с перечнем многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капремонта крыш. По каждому дому была указана управляющая организация и разработчик проектно-сметной документации. По итогам заседания комиссии был составлен протокол. УФАС обнаружило в нем два спорных абзаца.

Первый выглядит так: «Всем управляющим организациям в срок до 28.02.2020 предоставить проектно-сметную документацию (ПСД) по ремонту крыш многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план капитального ремонта крыш на 2020 год, в НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Второй выглядит так: «Многоквартирные дома, управляющих организаций не предоставившие ПСД в срок до 28.02.2020 будут исключены из перечня краткосрочного плана капитального ремонта крыш на 2020 год».

Иными словами, чиновники обязали УК за свой счет разработать ПСД под угрозой исключения домов из программы. Кстати, у УК своих денег нет. Управляющие компании живут на деньги, которые платят собственники жилья.

УФАС пришло к выводу, что обязание со стороны УГХиТ разработать ПСД по ремонту крыш влечет для управляющих компаний, включенных в вышеуказанную таблицу, дополнительные затраты. В конечном счете, это создает неравные условия работы по сравнению с другими управляющими компаниями города, которые в данный перечень не были включены.

Следовательно, действия УГХиТ содержат признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции» — так считают в УФАС. В связи с этим было выдано предупреждение. Антимонопольщики настаивают на отмене спорного протокола заседания межведомственной комиссии. Мэрии отвели срок для устранения нарушений — до 13 июля 2020 года.

ИА «Орелград»