Орловцам напомнили об опасности клещей

В регионе постепенно растет количество пострадавших от укусов.

Управление Роспотребнадзора Орловской области в очередной раз напомнило жителям региона об опасности, которую представляют клещи. Они активизировались с установлением жаркой погоды. Эти членистоногие являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний. На текущий момент, по данным оперативного еженедельного мониторинга, передающихся клещами заболеваний на территории области не зарегистрировано.

Однако данные Роспотребнадзора говорят о том, что угроза существует. Так, эксперты областного Центра гигиены и эпидемиологии в лабораторных условиях исследовали 665 клещей, снятых с людей. Анализ показал, что 16,6 процента членистоногих оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Кстати, в прошлом году показатель был выше и составлял 18,4 процента.

По оперативным данным, случаи обращений к медикам с жалобами на укусы клещей зарегистрированы уже в 20 муниципальных образованиях Орловской области. Пострадало 665 человек, в том числе 271 ребенок. В управлении Роспотребнадзора отметили, что количество обратившихся за медпомощью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 29 процентов.

ИА «Орелград»