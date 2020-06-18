Орловцам станет доступна цифровая карта жителя. Что это?

О нововведении объявило орловское отделение Центробанка

Стартует проект «Карта жителя Орловской области» — жители региона смогут оформить себе многофункциональную цифровую карту. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе орловского отделения ЦБ.

Карта жителя — это банковская карта, дополненная доступом к другим сервисам. На первом этапе подключат только один – транспортную карту. Льготники смогут расплачиваться в транспорте картой, не покупая электронный проездной. На эту же карту льготники будут получать социальные выплаты.

В будущем к «Карте орловца» обещают подключить сервис электронной подписи, медицинские сервисы, пропуска на работу или в учебное заведение. Её обещают сделать доступной не только для льготников, но и для всех жителей.

Проект реализуется на базе платёжной системы «Мир». Но пока неизвестно, какие банки присоединятся к «Карте орловца». О том, какие кредитные организации подключатся к проекту, в ЦБ пообещали рассказать позднее.

«В будущем же, когда функции карты будут расширены, она станет полезным сервисом для каждого орловца. Нам очень многое предстоит сделать на пути реализации этого проекта. Но зато, я уверен, мы сможем создать совершенно новый продукт, который сделает жизнь людей намного комфортнее», — сказал управляющий орловского отделения ЦБ Роман Никольский.

ИА «Орелград»