Орловские депутаты смогут «прогуливать» работу

18.6.2020 | 10:05 Новости, Политика

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Облсовет в первом чтении рассмотрел законопроект о предоставлении «отпуска» для депутатской деятельности.

Народные избранники смогут получать по месту основной работы несколько дней, чтобы «работать депутатом». Это касается тех, кто трудится в Орловском областном Совете на непостоянной основе. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета заксобрания.

Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменения в Закон Орловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в Орловской области». Предложенные поправки дадут возможность депутатам брать на основной работе от двух до четырех дней для осуществления своих полномочий.

По словам зампредседателя комитета Андрея Куцына, это позволит депутатам спокойно принимать участие в сессиях, заседаниях комитетов, работать с избирателями, «а также будет способствовать повышению эффективности деятельности представительных органов муниципальных образований Орловской области».

ИА «Орелград»

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