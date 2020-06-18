Орловскому бизнесу напомнили о господдержке

18.6.2020 | 13:15 Новости, Экономика

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Налоговая служба продолжает приём документов

Центр «Мой бизнес» напомнил орловским предпринимателям о возможности оформить безвозвратный грант за май. Подать документы в налоговую службу нужно успеть до 30 июня.

На антикризисную помощь могут рассчитывать компании из списка пострадавших отраслей. Напомним, он формируется по кодам деятельности (ОКВЭД). Проверить право бизнеса на получение субсидий можно на сайте ФНС по ссылке. Там же подаётся заявление.

«За бесплатными консультациями по всем мерам антикризисной поддержки обращайтесь в центр «Мой бизнес»: 8 (4862) 44-30-20», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»

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