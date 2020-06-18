Под Орлом водитель 29 раз попался на нарушении ПДД

18.6.2020 | 7:30 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Молодой человек отказывался оплачивать штрафы, пока не вмешались приставы.

В Дмитровском районе водитель накопил 29 неоплаченных штрафов, наложенных на него за нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП России. Мужчина не раз попадался, к примеру, на превышении установленной скорости движения.

Однако оплачивать штрафы он явно не спешил. Поэтому их взыскание производилось в принудительном порядке. В службе судебных приставов отметили, что водитель нарушал ПДД «с завидным постоянством». Количество штрафов росло, и в результате их общая сумма превысила 30 тысяч рублей.

Примечательно, что всю эту задолженность нарушитель погасил единовременно. Впрочем, дело вовсе не в проснувшейся совести или гражданской ответственности. Судебный пристав-исполнитель нашел способ убедить должника – просто водителя предупредили о том, что в отношении него будет вынесено постановление о временном ограничении в праве на управление транспортным средством.

Испугавшись лишения прав, любитель быстрой езды оплатил сразу все штрафы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования