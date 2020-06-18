СК начал проверку по факту гибели 19-летнего парня в Орле

18.6.2020 | 15:38 Новости, Происшествия

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Напомним, молодой человек пошел купаться и утонул

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего орловца, который 17 июня утонул в Оке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, сигнал о трагедии поступил в МЧС в среду вечером. Молодой человек купался в Оке неподалеку от улицы Пятницкой и утонул. Его тело наутро достали водолазы.

«Предварительно установлено, что 17 июня 2020 года молодой человек в вечерние время отдыхал в компании своих друзей на берегу реки. Во время купания в реке начал тонуть. Товарищи пытались спасти парня, однако, оказать действенную помощь так и не смогли», — рассказали в СК.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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