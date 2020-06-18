Суд защитил орловца, оштрафованного за сжигание травы

Наложенный на него штраф мужчина успешно оспорил в суде.

Подробности рассмотрения административного дела сообщили в Болховском районном суде. Оно было рассмотрено в апелляционном порядке. Спор зашел о законности штрафа, который был наложен на местного жителя за нарушение требований пожарной безопасности.

Из сообщения суда следует, что в апреле этого года пенсионерка попросила своего знакомого скосить сухую траву на ее участке. Причем попросила не просто так – выяснилось, что накануне ее привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима.

Мужчина просьбу выполнил и траву скосил. Он пояснил, что эта трава представляла собой пожароопасную угрозу. Поэтому он решил ее сжечь. С его слов, «другим способом очистить земельный участок от такого большого количества сухой травы в Болхове не представлялось возможным».

Мужчина отметил, что принял необходимые меры предосторожности. Траву он сложил в центре земельного участка. Расстояние от нее до ближайших построек составляло не менее 60 метров. Сжигал траву небольшими партиями, при этом под рукой держал «средства пожаротушения».

Однако государственный инспектор по пожарному надзору усмотрел в действиях мужчины нарушение закона и оштрафовал его на 2000 рублей. В суде «правонарушитель» просил заменить штраф на предупреждение. Но дело для него закончилось даже еще лучше.

Суд пришел к выводу о том, что представленные доказательства не являются достаточными для вмененного состава административного правонарушения. По делу «имеются неустранимые сомнения в виновности, обстоятельства, на основании которых было вынесено постановление, не доказаны». В результате постановление госинспектора было отменено, а производство по делу – прекращено.

ИА «Орелград»