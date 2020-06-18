У орловцев появилось больше шансов остаться на удаленке после пандемии

В Госдуму внесли узаконивающий удаленку законопроект

В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе понятие удаленной работы и ее виды. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

«В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, законодатели предложили работодателю и работнику вести электронный документооборот. При этом сообщения будут подтверждаться так, как это удобно обеим сторонам.

Также единороссы предложили убрать из Трудового кодекса отдельные основания для увольнения удаленщиков. В ситуации, когда в России миллионы человек работают дистанционно, старые правила неприемлемы, отметил первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

«После принятия поправок в первом чтении законопроект будет рассмотрен в регионах, — рассказал секретарь Орловского отделения «Единой России», председатель облсовета Леонид Музалевский. – Обсуждение пройдёт как на профильном комитете заксобрания, так и на встречах с участием работодателей, профсоюзных и общественных организаций. Все наши предложения будут направлены в ЦИК «Единой России».

ИА «Орелград»