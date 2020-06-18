В Орле поощрят тех, кто сдает помещения для продажи табака

18.6.2020 | 9:45 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Арендодателям, которые сдают помещения для оптовой торговли, снизят налоги.

В Орловской области предложили на 15% снизить налоги для арендодателей, основным видом деятельности которых является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Но только для тех, кто ранее из-за пандемии снизил плату для своих арендаторов.

На профильном комитете областного Совета рассмотрели поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Арендодателям, которые после 1 января 2020 года снизили «сборы» за торговые места в зданиях и помещениях, налог на имущество уменьшат на сумму их «скидки» арендаторам. Но — не более чем на 15 процентов от начисленной суммы налога за 2020 год, пояснили в пресс-службе облсовета.

Налог на имущество – один из источников пополнения областного бюджета. Если поправки в закон вступят в силу, казна недосчитается порядка 3 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования