В Орле поощрят тех, кто сдает помещения для продажи табака

Арендодателям, которые сдают помещения для оптовой торговли, снизят налоги.

В Орловской области предложили на 15% снизить налоги для арендодателей, основным видом деятельности которых является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Но только для тех, кто ранее из-за пандемии снизил плату для своих арендаторов.

На профильном комитете областного Совета рассмотрели поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Арендодателям, которые после 1 января 2020 года снизили «сборы» за торговые места в зданиях и помещениях, налог на имущество уменьшат на сумму их «скидки» арендаторам. Но — не более чем на 15 процентов от начисленной суммы налога за 2020 год, пояснили в пресс-службе облсовета.

Налог на имущество – один из источников пополнения областного бюджета. Если поправки в закон вступят в силу, казна недосчитается порядка 3 млн рублей.

ИА «Орелград»