В Орле утонул 19-летний парень

Он купался в Оке районе Рабочего городка

В Орле в реке Ока утонул 19-летний парень, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пропаже человека в реке поступило 17 июня в 22.36. На место происшествия выехала группа поисково-спасательной службы. Тело молодого человека достали из воды сегодня утром.

«Наибольшее количество происшествий на воде происходит при купании в необорудованных для этого водоёмах и по личной неосторожности граждан», — подчеркнули в МЧС.

Ведомство указало, что купальный сезон в Орловской области начнется только 20 июня из-за обстановки по коронавирусу. В Орле купание разрешено только в двух местах — на озере Светлая жизнь и на центральном пляже напротив Городского парка.

ИА «Орелград»