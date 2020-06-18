В Орле утонул 19-летний парень

18.6.2020 | 11:07 Новости, Происшествия

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Он купался в Оке районе Рабочего городка

В Орле в реке Ока утонул 19-летний парень, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пропаже человека в реке поступило 17 июня в 22.36. На место происшествия выехала группа поисково-спасательной службы. Тело молодого человека достали из воды сегодня утром.

«Наибольшее количество происшествий на воде происходит при купании в необорудованных для этого водоёмах и по личной неосторожности граждан», — подчеркнули в МЧС.

Ведомство указало, что купальный сезон в Орловской области начнется только 20 июня из-за обстановки по коронавирусу. В Орле купание разрешено только в двух местах — на озере Светлая жизнь и на центральном пляже напротив Городского парка.

ИА «Орелград»

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