Центр Орла перекрыли из-за репетиции возложения цветов

Автомобилисты провели утро 19 июня в пробках

Утром 19 июня орловские автомобилисты пожаловались на пробки в центре города. Они связаны с репетицией торжественного прохождения военнослужащих и церемонии возложения цветов к Вечному огню в сквере Танкистов.

Из-за этого сегодня утром перекрыли движение в привычных местах – на Карачевской, Гостиной и Комсомольской до 1-й Посадской, а также на Пушкина и Московской в районе сквера Танкистов.

Перекрытие длилось до 11 часов, в ближайшее время пробка должна исчезнуть. Аналогичные меры примут 24 июня – непосредственно в день возложения цветов. Также 24 июня запретят стоянку на Пушкина и Московской рядом со сквером Танкистов.

Напомним, в Москве 24 июня состоится парад Победы в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В Орле из-за большого числа заболевших мероприятия перенесли на 5 августа.

ИА «Орелград»