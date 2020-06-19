Клычков назвал условия выделения денег для сирот

Средства на ремонт жилья для сирот будут выделять по правилам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субвенций муниципальным районам и городам. Речь идет о механизме предоставления единовременной выплаты на ремонт жилья, закрепленного на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Субвенции будут предоставляться из областного бюджета в пределах лимитов департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Для этого местным властям потребуется подавать в департамент заявки, без которых деньги не выделят.

Местным властям придется отчитываться перед областной администрацией об использовании субвенции, причем отчет должен подписывать глава муниципального образования. Контроль за расходованием средств возложен не только на социальный департамент, но и на главное контрольное управление губернатора.

В случае использования субвенций не по целевому назначению средства взыскиваются обратно в областной бюджет. Если местные власти не смогут или не успеют потратить выделенные им деньги в текущем финансовом году, то средства также придется вернуть в областную казну.

Кстати, вся ответственность за расходование средств возложена на органы местного самоуправления. Речь идет не только о целевом назначении, но и о достоверности отчетов.

ИА «Орелград»