Орловские буренки на фоне пандемии начали бить рекорды

19.6.2020 | 8:45 Новости, Общество

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В Орловской области зафиксирован резкий рост надоев.

Орелстат представил оперативный отчет о производстве и отгрузке продукции животноводства в сельхозорганизациях Орловской области за январь-май 2020 года. Сообщается, что за отчетный период времени в регионе было произведено 46,2 тысячи тонн молока, что на 1 процент меньше уровня предыдущего года.

Снижение этого показателя выглядит довольно удивительным на фоне других критериев. Так, по подсчетам Орелстата, средний надой от одной коровы в крупных, средних и малых сельхозорганизациях составил 2468 кг молока, что на 118 кг выше показателя прошлого года.
«Продуктивность коров возросла в десяти районах, — отмечают статистики. — При этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где от каждой коровы надоено по 3792 кг молока».

Кстати, увеличилось и областное стадо. Так, по состоянию на 1 июня 2020 года в Орловской области в сельхозорганизациях насчитывалось 142,7 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 3 процента больше, чем годом ранее. При этом количество коров по сравнению с прошлым годом выросло на 0,3 процента – до 29,7 тысячи голов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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