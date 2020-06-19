Орловские буренки на фоне пандемии начали бить рекорды

В Орловской области зафиксирован резкий рост надоев.

Орелстат представил оперативный отчет о производстве и отгрузке продукции животноводства в сельхозорганизациях Орловской области за январь-май 2020 года. Сообщается, что за отчетный период времени в регионе было произведено 46,2 тысячи тонн молока, что на 1 процент меньше уровня предыдущего года.

Снижение этого показателя выглядит довольно удивительным на фоне других критериев. Так, по подсчетам Орелстата, средний надой от одной коровы в крупных, средних и малых сельхозорганизациях составил 2468 кг молока, что на 118 кг выше показателя прошлого года.

«Продуктивность коров возросла в десяти районах, — отмечают статистики. — При этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где от каждой коровы надоено по 3792 кг молока».

Кстати, увеличилось и областное стадо. Так, по состоянию на 1 июня 2020 года в Орловской области в сельхозорганизациях насчитывалось 142,7 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 3 процента больше, чем годом ранее. При этом количество коров по сравнению с прошлым годом выросло на 0,3 процента – до 29,7 тысячи голов.

ИА «Орелград»