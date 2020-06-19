Под Орлом ВАЗ отправил ВАЗ в кусты

19.6.2020 | 9:06 Новости, Происшествия

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Серьезных травм никто не получил

В Орловской области столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Небольшие травмы получил водитель «пятнадцатой», сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 18 июня в 20.05 в Хотынце. Установлено, что 43-летний водитель «пятнадцатой» поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «семерке». Автомобили столкнулись, после чего ВАЗ-2115 съехал в кусты, следует из фотографии с места происшествия.

«В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 был доставлен в Хотынецкую ЦРБ, после осмотра дежурным врачом был отпущен домой», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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