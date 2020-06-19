Прокуратура заинтересовалась жестоким отловом собак в Орле

Ведомство начало проверку по информации СМИ.

Прокуратура Орловской области организовала проверку по информации СМИ и соцсетей о фактах возможного жестокого обращения с бродячими животными при их отлове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о жестоком отлове собак в Советском районе Орла.

Как уже писал «Орелград», в Сети появилось сообщение о машине, в которую собирали собак на улице Жилинской. По словам автора публикации, животных «забрасывали» в машину так, что от них буквально могло не остаться живого места. Это происходило на глазах детей. Зоозащитники предположили, что такими методами работает подрядчик, с которым город заключил контракт на отлов и стерилизацию животных.

В прокуратуре намерены проверить действия подрядчиков и дать правовую оценку их методам работы.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»