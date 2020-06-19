Ремонт дорог в пригородах Орла обойдется в 156 млн рублей

Власти Орловского района определились с финансированием дорожных работ.

В 2020 году под Орлом планируется отремонтировать 20 автомобильных дорог общей протяженностью 16,8 километров. Об этом сообщила администрация Орловского района. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кстати, у района имеется собственная муниципальная программа развития сети автомобильных дорог общего пользования. Она позволит выделить из местного бюджета в порядке софинансирования около 1,5 миллиона рублей.

Но большую часть денег муниципальное образование получит из областного и федерального бюджета – около 154,7 миллиона рублей. Таким образом, общий объем финансирования превысит 156 миллионов рублей. Для сравнения, в 2019 году в рамках того же нацпроекта в Орловском районе было отремонтировано 16 дорог протяженностью 18,554 км. Эти работы обошлись консолидированному бюджету почти в 124,3 миллиона рублей.

«Ремонт автомобильных дорог предусматривал ремонт покрытия, устройство тротуарных дорожек, устройство искусственных неровностей с установкой предупреждающих знаков, восстановление уличного освещения, — пояснили в администрации Орловского района. — Поставленные задачи по ремонту автомобильных дорог были выполнены в сроки, установленные региональным проектом. Целевые показатели достигнуты».

ИА «Орелград»