Стали известны подробности «разборок» на рынке перевозок в Орле

Орловский перевозчик оспорил действия чиновников и наказавших его инспекторов.

Арбитражный суд рассмотрел дело по заявлению индивидуального предпринимателя к Территориальному отделу автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской области (Ространснадзор). В качестве третьего лица было привлечено управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла. ИП просил признать незаконным и недействительным постановление, вынесенное в отношении него.

Как следует из материалов дела, в январе 2020 года в Орле был проведен рейд по конечным остановкам общественного транспорта. На улице Раздольной инспекторы Ространснадзора одну за другой проверили две маршрутки. Это были автобусы ПАЗ, которые обслуживали маршрут №16 «Планерная — «Северсталь-метиз».

Водители не представили проверяющим карты маршрута регулярных перевозок. Путевые листы у них имелись, в них и был указан перевозчик – тот самый ИП. В отношении него инспектор составил протокол об административном правонарушении, по которому ИП был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 300 тысячи рублей. Это постановление и оспорил предприниматель.

В суде он не отрицал факта отсутствия карт маршрута регулярных перевозок, но при этом указал на отсутствие своей вины. Арбитраж посчитал его довод обоснованным. Он указал, что ИП принял все зависящие от него меры для выполнения требований закона об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Было установлено, что в декабре 2019 года управление городского хозяйства и транспорта на основании протокола подведения итогов открытого конкурса на право осуществления перевозок заключило с ИП муниципальный контракт. В нем был подробно указан путь следования автобусов по маршруту №16 с указанием всех остановок.

Контрактом было предусмотрено, что управление обязано в течение двух рабочих дней со дня подписания сторонами акта наличия транспортных средств выдать подрядчику карту. ИП направил в управление подписанный им акт наличия транспортных средств. Чиновники акт не подписали и маршрутную карту не выдали. Тогда перевозчик написал в мэрию заявление, в котором просил пояснить ситуацию.

Ответили ему лишь спустя две недели после упомянутой проверки. Из этого письма следует, что ИП не устранил некие «несоответствия характеристик транспортного средств». Также ему сообщили, что контракт на обслуживание маршрута заключен уже с другим перевозчиком, который также принимал участие в открытом конкурсе.

ИП решил действовать через суд. Сначала он обратился в арбитраж с иском об обязании горуправления выдать ему, как победителю конкурса, карту маршрута регулярных перевозок. Затем подал иск о признании недействительным решения чиновников об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Суд указал, что на момент проверки ИП был связан условиями муниципального контракта, согласно которым он был обязан приступить к перевозке пассажиров в течение одного дня после его подписания. Это он и сделал, а то, что его автобусы работали без карт, «было обусловлено действиями третьего лица», то есть городского управления.

При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу о недоказанности наличия в действиях перевозчика состава вмененного ему административного правонарушения. Постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа было признано незаконным и отменено.

ИА «Орелград»