В Орле перенесли публичные слушания по дороге с Наугорки в «Болховский»

Они состоятся в июле.

Публичные слушания по проекту новой дороги от Наугорского до Болховского шоссе перенесены и растянуты на три дня. Слушания пройдут в администрации Орла 21, 22 и 23 июля в 17:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Как уже писал «Орелград», ранее проведение публичных слушаний было запланировано на 18 июня.

Ранее жители Наугорки выступили простив строительства дороги под окнами их домов. Напомним, первый вариант предполагал обустройство дорожного полотна по улице Героев пожарных, вдоль наугорских новостроек.

После этого мэр Орла Василий Новиков обратился к главе областного департамента строительства и ЖКХ Денису Блохину с просьбой пересмотреть проект, чтобы отвести дорогу от жилых домов и минимизировать вырубку зеленой зоны.

ИА «Орелград»