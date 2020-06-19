В Орле перенесли публичные слушания по дороге с Наугорки в «Болховский»

19.6.2020 | 8:53 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Они состоятся в июле.

Скриншот / orel-panorama.ru

Публичные слушания по проекту новой дороги от Наугорского до Болховского шоссе перенесены и растянуты на три дня. Слушания пройдут в администрации Орла 21, 22 и 23 июля в 17:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Как уже писал «Орелград», ранее проведение публичных слушаний было запланировано на 18 июня.

Ранее жители Наугорки выступили простив строительства дороги под окнами их домов. Напомним, первый вариант предполагал обустройство дорожного полотна по улице Героев пожарных, вдоль наугорских новостроек.

После этого мэр Орла Василий Новиков обратился к главе областного департамента строительства и ЖКХ Денису Блохину с просьбой пересмотреть проект, чтобы отвести дорогу от жилых домов и минимизировать вырубку зеленой зоны.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования