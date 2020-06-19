В Орле повесят 20 новых камер слежения

19.6.2020 | 12:57 Новости, Общество

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Они будут фиксировать нарушения ПДД.

20 приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД появятся в Орле в ближайшее время. Такое решение единогласно приняли члены городской комиссии безопасности дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, камеры появятся во всех районах города.

Так, в Заводском районе отслеживать потенциальных нарушителей будут на Кромском шоссе, 2, улице Комсомольской, 189 и 263, на улице Городской, 60 и Карачевском шоссе, 52-54.

В Советском районе камеры установят на улице Генерала Родина, 69, перекрестке переулка Ипподромного и Наугорского шоссе, 90, на улице Тургенева (от улицы Лескова до ТЦ «Атолл»), на пересечение улиц Полесской и Новикова.

В Железнодорожном районе приборы фиксации будут висеть на улице Московской в районе домов №34 и №171, на пересечение улицы Ляшко и переулка 5 Августа, 81, на 1-й Курской, 140 и Новосильском шоссе, 11.

В Северном районе камеры появятся на улице Михалицына, 5,  Московском шоссе, 142, улице Металлургов, 1, а также на Раздольной, 27 и Рощинской, 41.

ИА «Орелград»

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