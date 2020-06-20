Клычков изменил условия поддержки орловских писателей

Стипендии творческие люди будут получать по обновленным правилам.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ, изданный еще в 2011 году. Согласно ему, ежегодно в регионе за счет областного бюджета ряду орловских писателей выплачиваются ежемесячные стипендии – в целях поддержки талантов.

Много лет правила не менялись, лишь ежегодно обновлялись списки стипендиатов. Однако теперь материальную поддержку писатели будут получать по новым правилам. Как следует из указа губернатора Клычкова, изменения внесены «в целях развития литературных традиций Орловской области, содействия в создании новых произведений литературы и сохранения творческого потенциала орловских писателей».

Главное новшество – расширение существующих рамок. До сих пор стипендии были положены только членам Орловской областной организации Союза писателей России и регионального отделения Союза российских писателей. Обновленная версия указа предусматривает назначение стипендий в целом членам общественных организаций писателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Конечно, это не означает, что члены других организаций получат поддержку. Но возможность такая у них потенциально имеется. По крайней мере, из правил убрано относительно дискриминационное ограничение. Решение о назначении стипендий будет принимать губернатор по представлению областного управления культуры и архивного дела.

Последнему поручено принимать заявки и ходатайства от тех общественных организаций, членами которых являются соискатели. Кстати, крайне важно, чтобы это был именно орловский писатель. Данный факт будет проверяться. Согласно указу Клычкова, к заявкам обязательно должны прилагаться документы о регистрации кандидата на стипендию по месту жительства на территории Орловской области. Кроме того, потребуются документы, подтверждающие общественное признание деятельности орловского писателя.

Кстати, в этом году в Орловской области учреждено 27 писательских стипендий в размере 10 тысяч рублей каждая. Из них 20 получают члены областной организации Союза писателей России.

ИА «Орелград»