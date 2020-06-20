Названо «слабое место» орловской культуры

В Орловской области оценили работу учреждений культуры.

Областные власти обнародовали отчет о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Орловской области за 2019 год. Ее провели специалисты одного из ООО.

Сообщается, что в Орловской области было проведено онлайн-анкетирование 44546 «потребителей услуг» в возрасте от 14 лет и старше. Анкета включала в себя 10 вопросов, позволяющих определить мнение респондентов о качестве оказания услуг по пяти группам критериев.

Респондентам предлагалось выставить оценку по 100-балльной системе. В целом, работа учреждений культуры была оценена более чем в 95 баллов. Однако нашлись и недостатки. Например, один из критериев учитывал показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов. Здесь оценки оказались самыми низкими.

Так, среднее значение показателя «Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» составило всего лишь 12,75 балла из 100 возможных, а показателя «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» — 11,01 балла из 100.

При этом доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, составила 70,43 из 100 возможных. Итоговое значение по данному критерию составило 29,36 балла. Это поистине слабое место орловской культуры, поскольку по другим показателям оценка оказалась значительно выше. В ряде случаев она была максимальной.

Кстати, анкетирование также помогло определить уровень качества общения. Согласно отчету, итоговое значение по критерию «Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации культуры» составило 95,8 балла из 100 возможных. По итогам проведенной оценки был составлен целый перечень рекомендаций по улучшению качества работы. Среди них – сделать помещения и прилегающую территорию доступными для инвалидов.

ИА «Орелград»