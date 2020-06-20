Орловчанку отправят в колонию, когда ее дочь подрастет

Суд решил судьбу жительницы Урицкого района.

Уголовное дело о краже банковской карты рассмотрел Урицкий районный суд. Перед ним предстала местная жительница. Она была признана виновной по ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета).

Как пояснили в пресс-службе Урицкого районного суда, женщина украла банковскую карту у своего знакомого. Произошло это в сентябре 2019 года. Затем она сняла с карты наличные, всего — 140 тысяч рублей.

Свою вину она признала и раскаялась в содеянном. При вынесении приговора это было учтено. Кроме того, суд учел наличие у подсудимой троих малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В результате ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако на основании ч.1 ст.82 УК РФ исполнение этого наказания суд отсрочил до достижения дочерью осужденной четырнадцатилетнего возраста.

«Кроме того, с виновной в пользу потерпевшего взыскано 140 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, — сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. — Обвинительный приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»