Орловские собаки вкусили из рук депутата Госдумы

20.6.2020 | 14:24 Новости, Общество

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Ольга Пилипенко отвезла корм и лекарства в приют для животных.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко в сопровождении активистов «Молодой гвардии» и волонтерского центра посетила общественную организацию «Забота». Последняя занимается передержкой бездомных животных и поиском для них хозяев.

Ольга Пилипенко привезла в приют корма и ветеринарные лекарственные препараты. Сообщается, что сейчас здесь содержатся 23 собаки, за которыми ухаживают добровольцы. Они ежедневно гуляют с собаками, готовят им пищу и следят за ними, показывают ветеринарам.

«Мы благодарны всем, кто не остается равнодушным к судьбе бездомных животных, помогает кормами и лекарствами нашим подопечным, перечисляет средства на их содержание», — сказала волонтер организации Анна Плаутина.

ИА «Орелград»

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