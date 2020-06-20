Grapholita funebrana поймали под Орлом

20.6.2020 | 12:43 Новости, Общество

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Бабочку-вредителя обнаружили при помощи феромонной ловушки.

В Орловской области проверили недавно установленные феромонные ловушки. Как уже рассказывал «Орелград», их по всему региону размещают сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Основная задача – поймать карантинного вредителя, если таковой вдруг появится в регионе. Насекомых завлекают феромонами – химическими веществами, аналогичными тем, которыми в природе самки привлекают самцов. Насекомые «летят на запах» и приклеиваются к ловушкам.

Как сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в рамках государственного задания в это учреждение поступили 8 феромонных ловушек. Эксперт провели энтомологическое исследование насекомых, которые в них угодили.

Карантинных объектов, в том числе калифорнийской щитовки и восточной плодожорки, они не обнаружили. Однако был выявлен экземпляр имаго сливовой плодожорки (Grapholita funebrana). Поясним, что имаго – это взрослая стадия индивидуального развития насекомых со сложным жизненным циклом. Иными словами, была поймана бабочка.

В лаборатории уточнили, что имаго сливой плодожорки не является карантинным объектом. Эта бабочка вредит на стадии личинки, то есть гусеницы, повреждая сливу, абрикос, алычу, персик и терн, а в отдельных случаях – вишню и черешню.

«Вредитель перегрызает сосудистую систему, вследствие чего нарушается приток питательных веществ к плоду, — объяснили эксперты. — Поврежденные плоды перестают расти, становятся фиолетовыми, преждевременно созревают и опадают. В молодых плодах гусеницами повреждается и не отвердевшая косточка, в более зрелых выгрызается полость в мякоти вокруг косточки».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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