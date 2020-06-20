Соколов и Нордстрем займутся кадрами для народного хозяйства

20.6.2020 | 16:27 Новости, Политика

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Клычков назначил ответственных за подготовку управленцев.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о реализации «Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19–2024/25 учебных годах в Орловской области». Речь идет о профессиональной переподготовке и повышении квалификации в различных образовательных организациях за казенный счет. Департаменту финансов уже поручено заложить в проектах областного бюджета на 2021-2025 годы средства на подготовку специалистов.

Также Клычков утвердил персональный состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Председателем назначен первый заместитель губернатора Вадим Соколов. Его замом в комиссии стала первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем.

Эта комиссия станет координационным органом. Ее основная задача – наладить эффективную связь между администрацией области и органами местного самоуправления с федеральной комиссией и Федеральным ресурсным центром по организации подготовки управленческих кадров.

Кроме того, комиссия должна наладить мониторинг образовательной сферы и рынка труда для управленческих кадров, включая «оценку профессиональной компетентности специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Орловской области для подготовки».

Еще одна задача — обеспечение использования квоты для специалистов, установленной для Орловской области Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий учебный год.

ИА «Орелград»

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