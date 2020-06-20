В Орел не пустили зараженную чудо-траву

Инспекторы запретили отгрузку партии люцерны в Орловскую область.

Как сообщает территориальное управление Россельхознадзора, специалисты этого ведомства запретили отгрузку из Курской области в Орловскую область 40 тонн семян люцерны. Партия этого растения попросту не выдержала проверку.

В ней была выявлена повилики (Cuscuta spp.) – сорное растение, которое считается опасным карантинным сорняком. По итогам осмотра грузоотправителю было отказано в выдаче карантинных сертификатов на партию люцерны.

В ТУ Россельхознадзора пояснили, что дальнейшие действия в подобных случаях регулируются нормами Федерального закона «О карантине растений». В частности, может быть проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание. Второй путь — переработка продукции «способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности». На крайний случай предусмотрено уничтожение забракованной партии.

Отметим, что люцерна относится к семейству бобовых и имеет широкое применение. Например, в сельском хозяйстве это растение активно используют в качестве корма для скота, из него также делают сенную муку. Посевная люцерна применяется и в лекарственных целях. Так, ее используют при заболеваниях кишечника, желудка, щитовидной железы, для улучшения обмена веществ, нормализации состояния кровеносной системы, понижения уровня холестерина, снижения сахара в крови и другое.

ИА «Орелград»