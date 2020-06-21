Орловчанка заплатила 1,7 млн рублей, чтобы продать квартиру

Женщина не могла совершить сделку, поскольку за ней числились долги.

Удивительную историю местной жительницы, которая уклонялась от погашения долгов, рассказали в управлении ФССП России по Орловской области. Сообщается, что она заплатила 1,7 миллиона рублей после того, как в отношении нее был вынесен запрет на проведение регистрационных действий с недвижимостью. Женщина решила продать одну из двух своих квартир, но не смогла этого сделать.

Предыстория такова. У женщины накопились долги перед частным лицом и банком. В отношении нее было заведено сразу несколько исполнительных производств. Выполнять обязательства добровольно она отказывалась.

«По адресу регистрации женщина не проживала, отсутствие хозяйки подтверждали и соседи, — рассказала Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — На корреспонденцию, отправленную ей почтовым отправлением, и требования о явке, оставляемые судебным приставом в почтовом ящике, женщина не реагировала».

Тогда были заблокированы ее банковские счета. После этого женщина сама связалась с приставами и рассказала им, что живет в другом регионе, но пока не работает. Вскоре работу она нашла. Приставы хотели обратить взыскание на часть ее заработка – ежемесячно в счет погашения долга из зарплаты вычиталась бы определенная сумма.

Однако сделать этого не успели. Как только работодатель получил постановление от приставов, женщина уволилась. Приставы выяснили, что ей принадлежат две квартиры, и наложили запрет на совершение сделок. Это и сыграло решающую роль. Чтобы продать квартиру, женщина погасила долг. Кроме того, с нее был взыскан исполнительский сбор.

ИА «Орелград»